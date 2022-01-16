إسرائيل تتبنى خطة لتحديث البنى التحتية في حائط البراق
AP Sebastian Scheiner
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صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد على تخصيص أكثر من 35 مليون دولار لتحديث البنى التحتية ورفع وتيرة الزيارات إلى حائط البراق في القدس المعروف لدى اليهود بحائط المبكى.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لدى تبني الحكومة هذه الخطة بقيمة 110 ملايين شيكل بأن "حائط المبكى يعد أحد أهم المواقع بالنسبة للشعب اليهودي"، مشددا على أن الخطة ستساعد في "تشجيع ملايين الزوار الآخرين على الوصول إليه".
وتضم الخطة خمس نقاط هي:
- استمرار زخم التطوير والأعمال الجارية في الحائط
- الاستجابة لزيارات الطلاب والقادمين الجدد والجنود
- تطوير برامج تربوية جديدة
- دعم وتطوير البنى التحتية والخدمات المواصلاتية
- بلورة أساليب جديدة تتيح الوصول إلى حائط المبكى من خلال المنصات التكنولوجية الحديثة
المصدر: RT
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