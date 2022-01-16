السعودية.. 5477 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
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أعلنت وزارة الصحة السعودية يوم الأحد تسجيل 5477 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 615430 حالة.
وأكدت الصحة تسجيل حالة وفاة واحدة حيث ارتفع عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8906 حالات، فيما عدد الحالات الحرجة 336.
وقالت الصحة السعودية إنه تم تسجيل 3405 حالات تعاف جديدة ليصبح إجمالي المتعافين 564947.
المصدر: وسائل إعلام سعودية
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