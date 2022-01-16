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ليبيا.. سماع دوي إطلاق نار في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس (صور + فيديو)

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ليبيا.. سماع دوي إطلاق نار في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس (صور + فيديو)
Gettyimages.ru
ليبيا
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أفادت مصادر متطابقة لـRT وشهود عيان بأن مناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس شهدت سماع دوى إطلاق نار.

وأضافت المصادر أن المنطقة الموجود بها المصرف المركزي وميدان الشهداء شهدت تحشيدات عسكرية وإغلاق عدة طرق.

وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن اشتباكات وقعت بين "كتيبة النواصي" وجهاز الردع على خلفية مشاكل على تقسيم آليات عسكرية.

وقال موقع "218 نيوز" الليبي إن هناك حالة هلع بين المواطنين عقب إطلاق للنار قرب طريق الشط بطرابلس.

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية

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