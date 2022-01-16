ليبيا.. سماع دوي إطلاق نار في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس (صور + فيديو)
أفادت مصادر متطابقة لـRT وشهود عيان بأن مناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس شهدت سماع دوى إطلاق نار.
وأضافت المصادر أن المنطقة الموجود بها المصرف المركزي وميدان الشهداء شهدت تحشيدات عسكرية وإغلاق عدة طرق.
وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن اشتباكات وقعت بين "كتيبة النواصي" وجهاز الردع على خلفية مشاكل على تقسيم آليات عسكرية.
وقال موقع "218 نيوز" الليبي إن هناك حالة هلع بين المواطنين عقب إطلاق للنار قرب طريق الشط بطرابلس.
#طرابلس— وكـالـة وادي دينـــار الإخبـــارية (@wady_dynar) January 16, 2022
صور | تحرك أرتال لآليات مسلحة ومدرعات بطريق الشط بالتزامن مع الاشتباكات المسلحة بميناء طرابلس.
العنوان #ليبياpic.twitter.com/4QT45B8PyI
هالشلافطية هادم امتي بنفتكوا منهم الناس هادم لاقالو ناس كبيره لا مواطنين لا قدرو حد— Fareewan 🇱🇾 (@Fareewan3) January 16, 2022
المفروض الدوله ادير اقصي العقوبات للناس هادم مهما كان من هما بان كان خليت الموضوع يمشي بالساهل كلها حدير نفس القصه
معقوله رمايه رصاص حي في وسط العاصمة طرابلس ؟! pic.twitter.com/4rvOtsxZRM
#طـرابـلس .. اشتباكات مسلحة في سوق المشير#بوابة_إفريقيا_الإخبارية#ليبيا#afrigatenewspic.twitter.com/562KqOHKk0— بوابة أفريقيا الإخبارية (@afrigatenewsly) January 16, 2022
المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية
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