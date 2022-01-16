ليبيا.. سماع دوي إطلاق نار في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس (صور + فيديو)

أفادت مصادر متطابقة لـRT وشهود عيان بأن مناطق متفرقة من العاصمة الليبية طرابلس شهدت سماع دوى إطلاق نار.

وأضافت المصادر أن المنطقة الموجود بها المصرف المركزي وميدان الشهداء شهدت تحشيدات عسكرية وإغلاق عدة طرق.

وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن اشتباكات وقعت بين "كتيبة النواصي" وجهاز الردع على خلفية مشاكل على تقسيم آليات عسكرية.

وقال موقع "218 نيوز" الليبي إن هناك حالة هلع بين المواطنين عقب إطلاق للنار قرب طريق الشط بطرابلس.

#طرابلس

صور | تحرك أرتال لآليات مسلحة ومدرعات بطريق الشط بالتزامن مع الاشتباكات المسلحة بميناء طرابلس.



العنوان #ليبياpic.twitter.com/4QT45B8PyI — وكـالـة وادي دينـــار الإخبـــارية (@wady_dynar) January 16, 2022

هالشلافطية هادم امتي بنفتكوا منهم الناس هادم لاقالو ناس كبيره لا مواطنين لا قدرو حد



المفروض الدوله ادير اقصي العقوبات للناس هادم مهما كان من هما بان كان خليت الموضوع يمشي بالساهل كلها حدير نفس القصه



معقوله رمايه رصاص حي في وسط العاصمة طرابلس ؟! pic.twitter.com/4rvOtsxZRM — Fareewan 🇱🇾 (@Fareewan3) January 16, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية