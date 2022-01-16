مصدر دبلوماسي يكشف حقيقة الأنباء عن زيارة نائب رئيس الحكومة الليبية إلى موسكو

نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر دبلوماسي في موسكو اليوم الأحد أن زيارة حسين القطراني نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة إلى روسيا قيد الدراسة دون أن يكون لها موعد محدد.

وقال مصدر دبلوماسي في موسكو لوكالة نوفوستي إن زيارة نائب رئيس وزراء جهاز الأمن العام الليبي حسين القطراني إلى روسيا قيد الإعداد، لكن لا توجد مواعيد نهائية حتى الآن.

وقال المصدر: "يجري العمل على مثل هذه الزيارة لكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على مواعيدها وبرنامجها. والجانب الليبي نفسه طلب تأجيل الزيارة".

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يأتي ذلك بعدما تحدثت تقارير صحفية أمس عن أن القطراني سيصل اليوم الأحد إلى موسكو في زيارة على رأس وفد حكومي.

ونقلت وكالة "تاس" عن المكتب الصحفي للحكومة الليبية أن القطراني مع ثلاثة وزراء سيبدأ الأحد "زيارة رسمية لروسيا تستمر حتى 20 يناير"، و"من المقرر أن يلتقي عددا من المسؤولين بينهم وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء".

وأضاف المكتب الصحفي للحكومة أن القطراني يناقش خلال الزيارة "انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا"، فضلا عن تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويرافق القطراني خلال زيارته وزراء النفط والغاز محمد عون والصحة علي الزناتي والتخطيط كمال الحاسي".

المصدر: وكالات