أبوفلة يشرح لأي جنسيات ستصل 10 ملايين دولار بعد جمعها

تحدث اليوتيوبر حسن سليمان الشهير بأبوفلة عن تفاصيل وكواليس جمع 10 ملايين دولار ضمن حملة "أجمل شتاء في العالم" التي تهدف لتدفئة 100 ألف عائلة من اللاجئين.

أبوفلة قال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل ببرنامج ناس أونلاين

"المشروع بكل بساطة 10 مليون دولار ده لمئة ألف عائلة عربية وافريقية ما في دولة محددة ما في جنسية محددة ما في عرق محدد رح تروح لناس المحتاجين".

وأضاف أن الحملة هي بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

أبوفلة تحدث أيضا عن بدايته:

كانت بداية صعبة عدم توفر إمكانيات مادية ما عندي الامكانيات اني ابتدي في الشئ الي أنا بحبه الي هو اليوتيوب ما عندي كاميرا تصورني ما عندي مايك أشياء مثل هذه والقصص تحتلف ممكن انسان عايش في بيئة تانية تساعده أو بيئة تانية أسوء من البيئة الي كنت فيها الشيء الي اقدر انصح بيه الجميع حب الشيء الذي تسويه وتوكل على الله"