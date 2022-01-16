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يضم بلبلا أهداه هتلر للملك غازي.. بغداد تفتح متحف الإعلام العراقي - صور

أخبار العالم العربي

يضم بلبلا أهداه هتلر للملك غازي.. بغداد تفتح متحف الإعلام العراقي - صور
متحف الإعلام العراقي في بغداد
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افتتح في العاصمة العراقية بغداد متحف الإعلام العراقي الحديث الذي يضم مقتنيات واكبت انطلاقة العمل الإعلامي في بلاد الرافدين.

وضم المتحف الذي افتتح في مقر شبكة الإعلام العراقي المملوكة للدولة العراقية، مقتنيات وأجهزة تعود لأكثر من نصف قرن، وأولى المعدات التي استخدمت في الإذاعة والتلفزيون.

يضم بلبلا أهداه هتلر للملك غازي.. بغداد تفتح متحف الإعلام العراقي - صور
يضم بلبلا أهداه هتلر للملك غازي.. بغداد تفتح متحف الإعلام العراقي - صور

ومن المقتنيات، بلبل ذهبي في قفص ذهبي أهداه زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر للملك غازي ملك العراق آنذاك.

يضم بلبلا أهداه هتلر للملك غازي.. بغداد تفتح متحف الإعلام العراقي - صور
يضم بلبلا أهداه هتلر للملك غازي.. بغداد تفتح متحف الإعلام العراقي - صور

وأهدي البلبل الذي كان يغرد مع بدء افتتاح الإذاعة الرسمية كل يوم في عام 1936 بمناسبة تأسيس إذاعة "الزهور" الرسمية، المسماة نسبة إلى قصر الزهور الملكي.

المصدر: RT

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