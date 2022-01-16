يضم بلبلا أهداه هتلر للملك غازي.. بغداد تفتح متحف الإعلام العراقي - صور

افتتح في العاصمة العراقية بغداد متحف الإعلام العراقي الحديث الذي يضم مقتنيات واكبت انطلاقة العمل الإعلامي في بلاد الرافدين.

وضم المتحف الذي افتتح في مقر شبكة الإعلام العراقي المملوكة للدولة العراقية، مقتنيات وأجهزة تعود لأكثر من نصف قرن، وأولى المعدات التي استخدمت في الإذاعة والتلفزيون.

ومن المقتنيات، بلبل ذهبي في قفص ذهبي أهداه زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر للملك غازي ملك العراق آنذاك.

وأهدي البلبل الذي كان يغرد مع بدء افتتاح الإذاعة الرسمية كل يوم في عام 1936 بمناسبة تأسيس إذاعة "الزهور" الرسمية، المسماة نسبة إلى قصر الزهور الملكي.

المصدر: RT