الصحة المصرية توضح علامات الإصابة بمتحور "أوميكرون"

أوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية عن علامات الإصابة بمتحور كورونا "أوميكرون"، وذلك بعد رصد حالات بالمتحور في مصر.

وقالت الوزارة إن الأعراض الأكثر شيوعا في حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" تتمثل في صداع ورشح، وشعور بالإجهاد والعطس، واحتقان وجفاف في الحلق.

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وعن الأعراض الأقل شيوعا للإصابة بـ"أوميكرون"، قالت الوزارة إنها تتمثل في السعال والرعشة، وارتفاع درجة الحرارة.

أما الأعراض نادرة الحدوث فهي فقدان الشم والتذوق، وألم في الصدر، وضيق في التنفس، وشعور بالإجهاد.

المصدر: "اليوم السابع"