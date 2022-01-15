باسيل يكشف جوانب آخر لقاء مع نصر الله

كشف رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان جبران باسيل في حديث لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية جوانب من آخر لقاء له مع أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وقال باسيل: "تكلمنا في أمور كثيرة وأيضا في الانتخابات، واللقاء مع نصر الله يأتي منه دائما العافية".

وعن العلاقة الراهنة بينه وبين حزب الله، أضاف: "نحن اليوم في حالة من عدم التفاهم وعدم الصدام.. أي عدم طلاق وعدم تفاهم".

وقال: "قلت إن الثنائي مسؤول بالمباشر عن توقيف عمل الحكومة، وبالتالي كل شيء يحصل في البلد سببه توقف عمل الحكومة".

وعما إذا كان يعتبر أن حزب الله ما زال وفيا لوثيقة التفاهم، صرح باسيل بأن العلاقة مع الحزب أبعد من الوفاء بل تتعلق ببقاء البلد... "إذا وصلنا مع الحزب إلى عدم القدرة على معالجة المسائل الكيانية فهذا سيطرح علامات استفهام كثيرة حول الوطن وصيغته وهويته ووجوده، ولن ينعكس بالضرر على طرف واحد منا بل علينا معا".

وبخصوص المقاومة قال: "لا يمكنها أن تبقى من دون وجود دولة وحدود ووطن، بل هي ترتوي من احتضان الناس لها، وهذا الذي أحياها، لذلك ستضعف هذه المقاومة من دون وجود وطن".

وتابع: "في المقابل نحن أيضا لا يمكننا تحقيق مشروع الدولة إذا بقينا في "العدم" أي لا دستور ولا قانون، مع غياب عمل المؤسسات وعمل مجلس النواب ومجلس الوزراء والمجلس الدستوري والقضاء.. وإذا لم نتفاهم نحن وحزب الله كمكونين أساسيين في البلد لن تكون هناك دولة".

وأضاف: "لذلك أكرر أن علاقتنا مع حزب الله هي أبعد بكثير من موضوع الوفاء الذي يعبر عنه حسن نصر الله، وعبرت عنه شخصيا مرارا ونعيشه في الوجدان.. انما اليوم القضية لم تعد قصة وفاء إنما قصة وجود البلد".

المصدر: صحيفة "الجمهورية" اللبنانية