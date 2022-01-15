باسيل: رياض سلامة ينفّذ مشروعا مبرمجا بأجندة خارجية

قال رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان جبران باسيل في حديث لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية إن "بقاء الحكومة وتطيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمران مهمان".

وأكد باسيل أنه لا يجب أن تكون القاعدة تحقيق الأول على حساب الآخر.

وأضاف أن "أموال اللبنانيين لا يمكن أن تعود ولا يمكن تحقيق خطة تعاف بوجود رياض سلامة، الذي ينفذ مشروعا مبرمجا بأجندة خارجية".

وقال إن سياسة رياض سلامة المالية قائمة على قاعدة حماية نفسه من كل ارتكاباته على المستوى الشخصي والعام، وبالتالي برنامجه يتناقض مع أي خطة تهدف الى إعادة أموال الناس.

وبخصوص ما سرب عن موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من ملاحقة سلامة، قال باسيل "إنهم يحمون بعضهم".

المصدر: صحيفة "الجمهورية" اللبنانية