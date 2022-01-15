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إصابة الوزير الفلسطيني أحمد عساف بفيروس كورونا

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إصابة الوزير الفلسطيني أحمد عساف بفيروس كورونا
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الوزير الفلسطيني أحمد عساف
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أصيب المشرف العام على الإعلام الرسمي في الحكومة الفلسطينية الوزير أحمد عساف بفيروس كورونا.

وأجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالا هاتفيا بعساف للاطمئنان على صحته متمنيا له الشفاء العاجل.

من جهة أخرى، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في منشور على صفحتها عبر "فيسبوك" أنها خالطت عساف في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أنه رغم سلبية فحصها لكورونا إلا أنها ستدخل الحجر الصحي لمدة 3 أيام.

وأضافت: "ألف ألف سلامة للأخ أحمد عساف لإصابته بكورونا وأتمنى له الشفاء العاجل".

وتابعت: "بالنسبة للذين كانوا في حلقة الجلوس معه في خيمة المناضل الأسير ناصر أبو حميد، يعتبرون مخالطين له وعليه أرجو الالتزام بالحجر المنزلي".

المصدر: "وفا" + RT

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