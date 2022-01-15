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طبيب مصري: الموجة الخامسة من كورونا بدأت وإصابات "أوميكرون" "حجم عائلي"

أخبار العالم العربي

طبيب مصري: الموجة الخامسة من كورونا بدأت وإصابات
Globallookpress
فيروس كورونا في مصر
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أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق في مصر عن بدء الموجة الخامسة من فيروس كورونا في البلاد، مشيرا إلى أنه يتم تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون" بنسبة عالية.

وقال شعبان في تصريح لقناة "صدى البلد" إن الإصابات بالفيروس قد تؤثر على عضلة القلب لدى البعض.

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وأضاف: "كان يعتقد أن فيروس كورونا تنفسي، ثم اكتشفنا أنه مرض أوعية دموية ومن الممكن أن يصيب الأوعية الدموية لعضلة القلب ويتسبب في نبضات قلب سريعة".

وتابع: "التعافي من تأثير كورونا على عضلة القلب قد يستمر لشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك".

وأردف قوله: "الموجة الخامسة بدأت تظهر في مصر، ومتحور أوميكرون أوسع انتشارا لكنه أقل شراسة ونسبة دخول المستشفيات أقل، لكن الإصابات من الحجم العائلي".

وأكد أنه يجب على المواطنين تلقي اللقاحات المضادة للفيروس، مشيرا إلى أن كل الدراسات تؤكد أن المطعمين لا يصابون بمضاعفات الإصابة.

المصدر: "صدى البلد"

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