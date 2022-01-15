الصحة المصرية تعدل بروتوكول علاج كورونا للمرة السابعة

أعلن حسام حسني رئيس اللجنة العلمية المصرية لمكافحة كورونا أنه سيتم تعديل البرتوكول العلاجي للمرة السابعة على التوالي حتى نهاية الشهر الجاري.

وقال: "سبقنا العديد من الدول في إضافة أدوية كان لها أثر كبير في التعافي السريع، حيث بلغت معدلات الشفاء حاليا 83.4% بينما تراجعت نسب إشغال المستشفيات لأكثر من 40%.

وتزامن القرار مع وصول الأدوية الجديدة التي تعاقدت عليها مصر، والتي سيتم إدراجها في البرتوكول.

ودعا المصريين للتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في توفير اللقاحات بالمجان بما يضمن الحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

المصدر: RT - ناصر حاتم