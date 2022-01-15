شركة طيران يونانية تعلن تعليق كافة رحلاتها إلى بيروت

أعلنت شركة الطيران اليونانية "إيجيان" تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد تعرض إحدى طائراتها لأضرار اكتشفت في مطار بيروت الدولي.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها علقت رحلاتها بشكل مؤقت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت منذ 11 يناير الحالي، لحين الانتهاء من التحقيق في أسباب تعرض إحدى طائرتها إلى ضرر خارجي رصده الطاقم الأرضي في مطار بيروت، على الهيكل الخارجي للطائرة التي سيّرت رحلة من أثينا إلى العاصمة اللبنانية في 10 يناير.

إقرأ المزيد

ولفتت إلى أنها أبلغت السلطات اليونانية وسلطات مطار بيروت بهذا القرار.

وكان وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية أعلن في وقت سابق من اليوم عن "اكتشاف ثقب في هيكل طائرة لشركة طيران يونانية قبل إقلاعها من بيروت".

المصدر: RT