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الخارجية الأردنية: المهندس الأردني في حديقة الرياض يرفض المساعدة

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الخارجية الأردنية: المهندس الأردني في حديقة الرياض يرفض المساعدة
الخارجية الأردنية ـ (بترا)
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أكد الناطق باسم الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول أن المهندس الأردني الذي يبيت في إحدى حدائق الرياض بالسعودية يرفض تلقي المساعدة، ولا يتجاوب مع أحد.

وقال ابو الفول لـ"عمون" إن "السفارة الأردنية في السعودية ومنذ لحظة علمها بأمر الأردني أوفدت موظفين لمحاولة الحديث معه والوقوف عند المساعدة التي يحتاجها، إلا أنه رفض الحديث إطلاقا".

كما رفض المهندس الأردني الحديث مع أصدقائه في السعودية، الذين حاولوا معه مرارا وتكرارا، وفق أبو الفول.

وبيّن أن السفارة وزملاءه عرضوا عليه تأمين مكان إقامة له، أو استئجار منزل، وترك الحديقة إلا أنه رفض أي مساعدة.

وأشار إلى أن السلطات السعودية أخذته لإجراء التقييم النفسي له وبعد التأكد من سلامته عاد إلى ذات الموقع في الحديقة، رافضا الحديث مع أحد.

وقال أبو الفول إن "السفارة تتابع مع السلطات في السعودية، وكذلك مع ذويه في الخارج، وزاره شقيقه الذي يعيش في احدى الدول العربية محاولا اقناعه بترك الحديقة واسئجار منزل له إلا أنه رفض أيضا".

وأكد أن "الأردني لا يتسول في الحديقة ولا يقوم بأي فعل مخالف للقانون"، وأن "الوزارة مستعدة لتقديم الإسناد والمساعدة بالتنسيق مع السلطات السعودية".

المصدر: "عمون"

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