الصحة المصرية تصدر توصيات "هامة" لتجنب موجة كورونا الخامسة

أصدرت وزارة الصحة المصرية توصيات للمواطنين حول كيفية التعامل حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، لتجنب المضاعفات التي قد تنجم عن الإصابة، وذلك تحسبا للموجة الخامسة من الفيروس.

وعلى رأس النصائح التي قدمتها الوزارة هي الدعوة لتلقي اللقاحات المضادة للفيروس، مؤكدة أن اللقاحات حائط الصدد الأول لحماية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عن تفشي الفيروس لأهميتها في تقليل الأعراض الشديدة الناتجة عن الإصابة وتقليل نسب الاحتياج إلى دخول المستشفيات وتقليل احتمالات الحاجة إلى دخول الرعايات المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي.

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ودعت إلى التعامل مع أعراض نزلات البرد على أنها اشتباه بالإصابة بكورونا كورونا، وأشارت إلى أنه في هذه الحالة "يجب على الفرد عزل نفسه عن باقي أفراد أسرته، وعدم تبادل الأدوات الشخصية، واستخدام ملعقة وكوب وطبق خاص وغسلهم جيدا بالماء والصابون بعد الاستخدام وكذلك أدوات العناية الشخصية، واستخدام حمام خاص إن أمكن، وحال صعوبة تحقيق ذلك ينبغي تطهير دورة المياه جيدا بالماء والصابون والكلور، بعد استخدامها".

ونصحت بالتوجه إلى أقرب مستشفى حال الشعور بأي مشاكل تنفسية، لصرف البروتوكول العلاجي المناسب لكل حالة مرضية مع توافر أقسام عزل مرضى كورونا في جميع المستشفيات، إلى جانب 23 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، و21 مستشفى جامعي مخصصين بالكامل لعزل وعلاج مرضى كورونا بالإضافة إلى أقسام العزل الموجودة في جميع المستشفيات الحكومية وتوافر جميع أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن "الخط الساخن 105 يجيب على جميع الاستفسارات حول طرق الوقاية من الإصابة بكورونا وكيفية تقوية القدرة المناعية للجسم، والإجراءات التي يجب اتخاذها عند الشعور بأعراض الإصابة، وإرشادات العزل في المنزل، والأعراض التي توجب على المريض التوجه للمستشفى".

المصدر: "صدى البلد"