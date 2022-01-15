مصر.. النائب العام يأمر بالتحقيق في وفاة وائل الإبراشي

أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي باتخاذ إجراءات التحقيق في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم السبت، أن زوجة المتوفى تقدمت بعريضة إليها اتهمت خلالها طبيبا بالتسبب في وفاته، إذ أعطاه أقراصا غير متداولة مدعيا فاعليتها في العلاج من فيروس كورونا، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل.

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وقالت زوجة الإبراشي إن "الطبيب كان يُدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفى خلال ملازمته، رغم ما لذلك من أثر سلبي".

وأضافت أنه بالرغم مما أسفرت عنه "نتائج فحوصات المتوفى من وجود التهاب وتليف بالرئتين إلا أن الطبيب أصر على استمرار علاجه بذات الدواء المشار إليه الذي ادعى اختراعه حتى تواصل المتوفى مع أطباء آخرين، ودخل المستشفى بنسبة فشل وتليف رئوي عالية، فحاولوا علاجه على مدار سنة كاملة حتى توفي".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT