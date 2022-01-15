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أول ظهور لوزير الخارجية المصري بعد تعافيه من كورونا (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

أول ظهور لوزير الخارجية المصري بعد تعافيه من كورونا (صور + فيديو)
RT @MfaEgypt
أول ظهور لوزير الخارجية المصري بعد تعافيه من كورونا
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استقبل وزير خارجية مصر سامح شكري في أول ظهور له بعد تعافيه من كورونا رئيس الدورة الحالية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ ‏الوزير البريطاني ألوك شارما.

وعقد ‏‎سامح شكري الرئيس المعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ ‎COP27، جلسة مباحثات موسعة بمقر وزارة الخارجية مع الوزير ألوك شارما رئيس الدورة ‎COP26.

وشاركت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد المنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر في الاجتماع.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت يوم الأحد أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أصيب بفيروس كروونا المستجد.

وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك" إن حالة شكري مستقرة حيث لا يعاني من أي أعراض خطيرة.

وأشارت إلى أن الوزير المصري موجود في القاهرة ويتابع عمل الوزارة بشكل متواصل عن بعد.

المصدر: RT

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