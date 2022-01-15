أول ظهور لوزير الخارجية المصري بعد تعافيه من كورونا (صور + فيديو)

استقبل وزير خارجية مصر سامح شكري في أول ظهور له بعد تعافيه من كورونا رئيس الدورة الحالية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ ‏الوزير البريطاني ألوك شارما.

وعقد ‏‎سامح شكري الرئيس المعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ ‎COP27، جلسة مباحثات موسعة بمقر وزارة الخارجية مع الوزير ألوك شارما رئيس الدورة ‎COP26.

وشاركت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد المنسق الوزاري ومبعوث المؤتمر في الاجتماع.

بمقر وزارة الخارجية..الوزير #سامح_شكري، الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ #COP27، يستقبل الوزير البريطاني "ألوك شارما" رئيس الدورة الحالية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ@AlokSharma_RDGpic.twitter.com/Y52cs7eah7 — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) January 15, 2022

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت يوم الأحد أن وزير الخارجية المصري سامح شكري أصيب بفيروس كروونا المستجد.

وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك" إن حالة شكري مستقرة حيث لا يعاني من أي أعراض خطيرة.

وأشارت إلى أن الوزير المصري موجود في القاهرة ويتابع عمل الوزارة بشكل متواصل عن بعد.

المصدر: RT