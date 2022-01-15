محمد رمضان يتسبب في أزمة مرورية وسط القاهرة

تسبب الفنان المصري محمد رمضان يوم السبت في أزمة مرورية وسط العاصمة القاهرة.

والتف العشرات من الجماهير حول محمد رمضان في شارع شامبليون وسط القاهرة لالتقاط الصور التذكارية معه أثناء تواجده لتصوير بعض مشاهد مسلسله "المشوار" الذي يخوض به الموسم الرمضاني المقبل.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الفنان تسبب في شلل بالحركة المرورية بالشارع.

ونشر رمضان فيديو للتجمهر الذي حدث عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام".

وعلق رمضان على الفيديو قائلا: "شكرا أهالي شارع شامبليون بالقاهرة على حسن استقبالكم وتعاونكم معنا في تصوير مسلسل "المشوار"، ثقة في الله نجاح".

ويشارك محمد رمضان مع الفنانة دينا الشربيني في مسلسل "المشوار" من إخراج محمد ياسين.

المصدر: "المصري اليوم"