مياه الأمطار تغرق شوارع غزة (صور+فيديو)
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اجتاحت مياه الأمطار اليوم السبت عشرات المنازل والشوارع في قطاع غزة، وظهرت مقاطع فيديو لعودة الطلاب من مدارسهم عبر الشوارع التي غمرتها المياه.
وغرقت شوارع مناطق مختلفة من غزة وشمالها بمياه الأمطار التي لم تتوقف منذ ساعات الفجر الباكر، إلا لفترات قصيرة جدا.
المصدر: RT
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