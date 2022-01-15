أنور قرقاش يتحدث عن خطوة جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية الإماراتية تجاه لبنان

أكد أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، أن افتتاح مركز "محمد بن زايد الإماراتي اللبناني الاستشفائي"، يعد "خطوة جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية الإماراتية تجاه لبنان".

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وعلى حسابه في "تويتر" قال أنور قرقاش: "في ظل أوضاع سياسية واقتصادية معقدة يشهدها لبنان تستمر الإمارات بهدوء بمساندة الأشقاء اللبنانيين، مركز محمد بن زايد الإماراتي اللبناني الاستشفائي خطوة جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية الإماراتية تجاه لبنان، وستبقى الإمارات بقيادتها الحكيمة دار العرب وصاحبة الفعل الإيجابي المؤثر".

في ظل أوضاع سياسية واقتصادية معقدة يشهدها لبنان تستمر الإمارات بهدوء بمساندة الأشقاء اللبنانيين، مركز محمد بن زايد الاماراتي اللبناني الاستشفائي خطوة جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية الإماراتية تجاه لبنان، وستبقى الإمارات بقيادتها الحكيمة دار العرب وصاحبة الفعل الإيجابي المؤثر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 15, 2022

المصدر: RT