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أنور قرقاش يتحدث عن خطوة جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية الإماراتية تجاه لبنان

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أنور قرقاش يتحدث عن خطوة جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية الإماراتية تجاه لبنان
AP Jon Gambrell
أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي
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أكد أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، أن افتتاح مركز "محمد بن زايد الإماراتي اللبناني الاستشفائي"، يعد "خطوة جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية الإماراتية تجاه لبنان".

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وعلى حسابه في "تويتر" قال أنور قرقاش: "في ظل أوضاع سياسية واقتصادية معقدة يشهدها لبنان تستمر الإمارات بهدوء بمساندة الأشقاء اللبنانيين، مركز محمد بن زايد الإماراتي اللبناني الاستشفائي خطوة جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية الإماراتية تجاه لبنان، وستبقى الإمارات بقيادتها الحكيمة دار العرب وصاحبة الفعل الإيجابي المؤثر".

المصدر: RT

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