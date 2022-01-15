بحجة "شرب المياه".. عصابة من أزواج سوريين ولبنانيين تسرق المنازل والأمن يتحرك

أعلن الأمن اللبناني القبض على 4 أشخاص، تورطوا في عمليات سرقة بطرق احتيالية، بينهم 3 من الجنسية السورية.

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وفي بيان لها، قالت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني: "دخل رجل وامرأة إلى منزل المواطنة "س. ر." (80 عاما) في بلدة القاع البقاعية، بطريقة احتيالية، بحجة حاجتهما "لشرب المياه"، ثم سرقا منها ما يُقارب الـ6 ملايين ليرة لبنانية، ولاذا بالفرار بعد أن أبرحها الرجل ضربا، ثم تركاها في حالةٍ حرجة".

وأضاف البيان: "من خلال التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت عناصر فصيلة رأس بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي، من تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما بتاريخ 6 يناير 2022، وهما "م. م." (من مواليد عام 1999، سوري الجنسية)، وزوجته "ف. م." (من مواليد عام 1991، سورية الجنسية)، وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، وانهما قاما بعدة عمليات سرقة، بتواريخ سابقة، ومن هذه العمليات سرقة مبلغ 1200 يورو و2600 دولار و2000000 ليرة لبنانية من منزل المواطن "ر. ل." في بلدة القاع، وذلك بالاشتراك مع شخصين آخرين، هما "ب. م." (من مواليد عام ١٩٩٧، سوري الجنسية)، وزوجته "س. د." (من مواليد عام 1979، لبنانية)".

وأكملت قوى الأمن في بيانها: "بتاريخ 10 يناير 2022، ومن خلال التحريات والمتابعة، تمكنت عناصر مخفر القاع من توقيف المذكورين الأخيرين، وضبطت بحوزتهما قسما من المبلغ المسروق، عبارة عن 40 مليون ليرة لبنانية، وقد اعترفا أيضا بما نُسب إليهما"، لافتة إلى أنه "تمت إعادة المبلغ المضبوط الى مالكه، وأن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".

المصدر: RT