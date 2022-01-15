إصابات كورونا اليومية تنخفض في السعودية

لليوم الرابع على التوالي، شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في السعودية زيادة بأكثر من خمسة آلاف حالة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5281 إصابة بالفيروس التاجي، مقابل 5628 إصابة في اليوم السابق، ما كان أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة.

#الصحة تعلن عن تسجيل (5281) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (2996) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (561,542) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/EzHEVxzdXR — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 15, 2022

وتوفى شخصان في المملكة منذ أمس جراء إصابتهما بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، بينما تماثل 2996 مريضا للشفاء من العدوى.

وسجلت في السعودية إجمالا منذ بداية الجائحة 609953 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 8905 حالات وفاة و561542 حالة شفاء.

ولا يزال 310 من المصابين بكورونا في المملكة حاليا في حالة حرجة.

وتم إعطاء أكثر من 53.6 مليون جرعة من اللقاح ضد كورونا في السعودية حتى اليوم.

المصدر: RT