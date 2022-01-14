مصر.. وفاة رضيع بجرعة بنج بمستشفى خاص بالمنوفية
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s68j
لقي رضيع عمره 21 يوما مصرعه جراء جرعة بنج بمستشفى خاص في مدينة السادات بالمنوفية قبل إجراء عمل جراحي له.
وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن والد الطفل الرضيع وثق الواقعة بالفيديو لإثباتها.
واتهم والد الطفل طبيب التخدير بالتسبب في وفاته بعد تعرضه لجرعة بنج زائدة قبل العملية.
وكشف مصدر طبي في مديرية الصحة بالمنوفية أن لجنة من العلاج الحر تفقدت المستشفى للوقوف على تداعيات الواقعة.
المصدر: "القاهرة 24"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.