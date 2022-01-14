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مصر.. وفاة رضيع بجرعة بنج بمستشفى خاص بالمنوفية

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مصر.. وفاة رضيع بجرعة بنج بمستشفى خاص بالمنوفية
Gettyimages.ru
مصر.. وفاة رضيع عمره 21 يوما بجرعة بنج بمستشفى خاص بالمنوفية
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لقي رضيع عمره 21 يوما مصرعه جراء جرعة بنج بمستشفى خاص في مدينة السادات بالمنوفية قبل إجراء عمل جراحي له.

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن والد الطفل الرضيع وثق الواقعة بالفيديو لإثباتها.

واتهم والد الطفل طبيب التخدير بالتسبب في وفاته بعد تعرضه لجرعة بنج زائدة قبل العملية.

وكشف مصدر طبي في مديرية الصحة بالمنوفية أن لجنة من العلاج الحر تفقدت المستشفى للوقوف على تداعيات الواقعة.

المصدر: "القاهرة 24"

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