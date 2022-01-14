الإعلامي عمرو أديب يعلق على اعتقال قيادي إخواني: حظه مهبب

علق الإعلامي المصري عمرو أديب على توقيف القيادي في حركة "حسم" حسام سلام لدى هبوط طائرة سودانية اضطراريا كان على متنها في مطار الأقصر.

وقال أديب عبر فضائية mbc مصر: "الطيار نزل بطائرته اضطراريا بمطار الأقصر، وده شيء وارد في حالة وجود أي عطل أو حريق أو ماس كهربائي أو أي خطأ فني قهري في أجهزة الإنذار".

وأضاف: "بمجرد ما هبطت الطائرة تم إلقاء القبض على القيادي بحركة حسم الإخوانية الإرهابية حسام سلام بعد إجراءات كشف اسمه ضمن قوائم ترقب الوصول لاتهامه في قضايا إرهاب".

ووصف أديب حظ سلام بأنه "مهبب" قائلا: "أنا عايزكم تتخيلوا مشاعره لما تم الإعلان عن هبوط الطائرة بمطار الأقصر".

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وقال أديب إن سلام "كان من ضمن قائمة أسماء المختفين قسريا التي تروج لهم جماعة الإخوان" وأضاف أنه "متورط في عدد من العمليات الإرهابية داخل مصر ومن مؤسسي وكوادر حركة حسم الإرهابية".

وتمكنت قوات الأمن المصرية مساء الأربعاء الماضي من القبض على سلام المتهم في عدد من القضايا والهارب إلى السودان، أثناء محاولته الهروب من هناك إلى تركيا للقاء عدد من قيادات جماعة الإخوان هناك.

وهبطت الطائرة السودانية المتجهة إلى تركيا اضطراريا بعد صدور إنذار الدخان في كابينة البضائع حسب بيان شركة بدر للطيران صاحبة الرحلة.

المصدر: "القاهرة 24"