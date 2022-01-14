مصر.. توقيف سائق قتل شخصا وقطع رأسه بالمنيا

قررت النيابة العامة في محافظة المنيا المصرية حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل شخص وتقطيع رأسه وأطرافه.

وقالت النيابة إن جهات التحقيق بالمنيا تجري تحقيقات موسعة في واقعة العثور على أشلاء شاب قطعت رأسه وأطرافه وتخلص الجاني منها في مصرف مائي، وتستمع لأقوال أسرة القاتل والمقتول وشهود العيان.

وتبين أن الجثة لشاب يدعى هشام وعمره 30 سنة وسائق مقيم بمركز مطاي.

وبتطوير البحث تمكن رجال الأمن من تحديد المتهم بالجريمة ويدعى عادل وعمره 59 سنة وهو سائق مقيم بعزبة طه السبع.

وبمواجهه المتهم أقر بأن دافعه لذلك اعتقاده بأن المجني عليه وراء الوشاية به بتعدد علاقاته النسائية بمحيط عمله واختلاسه بعض المهمات الخاصة بالعمل.

وأضاف الجاني أنه قام باستدراج المجني عليه لمنزله بغرض الصلح، وقام بتنفيذ جريمته بغرفة على سطح منزله بضربه ببلطة ثم قام بفصل الرأس عن الجسم والأطراف ووضعها في كيس بلاستيكي وألقاها في ترعة الإبراهيمية، ثم قام بلف جثمان المجني عليه ببطانية وإلقائه بالطريق الدائري.

المصدر: موقع "الدستور" المصري