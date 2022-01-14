مصر.. مساع لاستغلال النيران الخارجة من الأرض بالوادي الجديد في توليد الطاقة

بدأ معهد بحوث الفلك والجيوفيزيقيا المصري بإعداد دراسة علمية لاستغلال ظاهرة طبيعية في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد لإنتاج الطاقة واستخدامها بشكل اقتصادي.

وقال مدير المعهد جاد القاضي إن "المعهد يتولى إعداد دراسة للاستفادة من ظاهرة خروج أبخرة وألسنة لهب من باطن الأرض في منطقة الهنداو بمركز الداخلة، تتمثل في الاستفادة حسب دراسات الجدوى، إما في إنتاج الكهرباء أو التدفئة في مشروعات الصوب الزراعية، أو استغلال هذه الحرارة والمياه الساخنة كنوع من أنواع السياحة العلاجية".

وأضاف أنه "بمجرد الانتهاء من الدراسية سيجري التنسيق مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد لتنفيذها على أرض الواقع وبشكل اقتصادي يعود بالنفع على أبناء المحافظة".

المصدر: RT