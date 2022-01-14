 
مباشر

مصر.. مساع لاستغلال النيران الخارجة من الأرض بالوادي الجديد في توليد الطاقة

أخبار العالم العربي

مصر.. مساع لاستغلال النيران الخارجة من الأرض بالوادي الجديد في توليد الطاقة
AP Hasan Jamali
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s67s

بدأ معهد بحوث الفلك والجيوفيزيقيا المصري بإعداد دراسة علمية لاستغلال ظاهرة طبيعية في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد لإنتاج الطاقة واستخدامها بشكل اقتصادي.

وقال مدير المعهد جاد القاضي إن "المعهد يتولى إعداد دراسة للاستفادة من ظاهرة خروج أبخرة وألسنة لهب من باطن الأرض في منطقة الهنداو بمركز الداخلة، تتمثل في الاستفادة حسب دراسات الجدوى، إما في إنتاج الكهرباء أو التدفئة في مشروعات الصوب الزراعية، أو استغلال هذه الحرارة والمياه الساخنة كنوع من أنواع السياحة العلاجية".

وأضاف أنه "بمجرد الانتهاء من الدراسية سيجري التنسيق مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد لتنفيذها على أرض الواقع وبشكل اقتصادي يعود بالنفع على أبناء المحافظة".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا