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مصر.. إصابة طفلين بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

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مصر.. إصابة طفلين بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب العالمية الثانية
AFP Amir MAKAR
العاصمة المصرية القاهرة - أرشيف
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أكدت مصادر أمنية مصرية أن طفلين أصيبا بجروح متفرقة إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب العالمية الثانية بجوار منزلهما بمنطقة علم الروم في محافظة مرسى مطروح.

وأشارت شرطة المدينة إلى أنها تلقت إخطارا بانفجار جسم معدني يرجح أن يكون "دانة" من مخلفات الحرب العالمية الثانية في طفلين بمنطقة مينا حشيش بعلم الروم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام.

من جهتها، أكدت إدارة المستشفى في بيان لها أن "الطفل عمر ياسر محمد (9 سنوات) يعانى من جرح تهتكي حوالي 10 سم بالقدم اليسرى، وأن الطفلة عمر عادل محمد (9 سنوات) تعانى من جرح حوالي 15 سم بفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ وما بعد الارتجاج".

المصدر: "صدى البلد"

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