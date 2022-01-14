مستشار الرئيس المصري للصحة: عدوى "أوميكرون" عائلية وأعراضه بسيطة
أشار محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا أصبحت مشابهة لأعراض البرد والإنفلونزا الموسمية، وأن عدوى "أوميكرون" عائلية وأعراضه بسيطة.
وقال: "نسبة انتشار العدوى بمتحور فيروس كورونا (أوميكرون) أسرع من متحور (دلتا)، وعدد الأشخاص المحتمل إصابتهم بالعدوى من المصاب بالمتحور الجديد باتت أعلى".
وأضاف: "لاحظنا أن العدوى بمتحور (أوميكرون) أكثر داخل العائلات والأسر، وأن أعراض فقدان حاسة الشم والتذوق بجانب آلام الجهاز الهضمي المصاحبة للإصابة أصبحت أقل بكثير عما سبق".
وتابع: "اللقاحات خففت كثيرا من أعداد الإصابات خلال موجات كورونا المتعاقبة".
وقال: "حقنة البرد ومجموعة الإنفلونزا قد تؤدي لحساسية بالكبد أو الكلى، والتاريخ المرضي وطبيعة الأعراض هي الفارق في علاج المريض حال تأكد إصابته بفيروس كورونا".
المصدر: "القاهرة 24"
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