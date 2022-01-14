"الحوثيون" يعلنون إلحاق خسائر فادحة بـ"ألوية العمالقة"

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية أنها تصدت "لزحف واسع لمرتزقة ودواعش الإمارات"، وكبدتهم خسائر فادحة، في إشارة إلى ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات.

وقال المتحدث باسم تلك القوات العميد يحيى سريع، إن الزحف كان باتجاه مديريات حريب وعين، وأشار إلى أن الزحف لم يحرز "أي تقدم رغم الغطاء الجوي المكثف بأكثر من 24 غارة جوية".

وأشار سريع إلى أن القوات المسلحة كبدت المهاجمين "خسائر فادحة حيث تم تدمير وإعطاب ست مدرعات وإصابة أكثر من 40 بينهم قادة ألوية وكتائب".

تمكنت قواتنا بفضل الله من التصدي لزحف واسع لمرتزقة ودواعش الإمارات باتجاه مديريات حريب وعين دون إحراز أي تقدم رغم الغطاء الجوي المكثف بأكثر من 24 غارة جوية وتم تكبيدهم خسائر فادحة حيث تم تدمير وإعطاب ست مدرعات وإصابة أكثر من 40 بينهم قادة ألوية وكتائب. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 14, 2022

وأضاف سريع عبر "تويتر" أنه "تم استهداف تجمعات العدو بأربعة صواريخ باليستية وطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات".

ودعا سريع "أبناء وأهالي مرتزقة الإمارات لسحب أبنائهم من الزج بهم في معارك لا تخدم سوى أمريكا وأذنابها في المنطقة"، وتوعد بأن مناطق القتال "ستكون محرقة لهم".

المصدر: RT