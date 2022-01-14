لجنة الأوبئة الأردنية: "أوميكرون" تسبب بـ40% من إصابات كورونا الأسبوع الأخير
AFP
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قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن بسام حجاوي إن متحور "أوميكرون" تسبب بـ40% من إصابات فيروس كورونا في المملكة خلال الأسبوع الأخير.
ورجح حجاوي في تصريح لقناة "المملكة" اليوم الجمعة "مغادرة" الموجة الثالثة من فيروس كورونا الأسبوع الماضي الذي سجل فيه عدد الإصابات الأقل خلال الموجة الثالثة.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 14 وفاة بالفيروس و3396 إصابة في بلغت حصيلة الفحوصات الإيجابية 9%.
المصدر: المملكة+خبرني
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