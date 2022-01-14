لبنان.. العثور على جثة متفحمة في مصنع أحرقه مجهولون إثر خلاف أدى إلى قتيل وجريح

عثرت فرق الإسعاف اللبنانية على جثة متفحمة في مصنع "الشلبي للإسفنج" بمدينة الميناء في طرابلس أحرق عصر اليوم، إثر خلاف أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة عملت على نقل الجثة إلى أحد مستشفيات المنطقة.

وكان مجهولون أضرموا النار في المصنع، بعد إشكال أطلق فيه صاحب المصنع النار، ما أدى إلى مقتل محمد بيضون، وجرح المختار محمد بديع الأيوبي، حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية التي قالت إن إشكالا فرديا تطوّر إلى إطلاق نار من سلاح حربي، وقع خلف قصر الفتّال في حارة الجديدة بمدينة الميناء في طرابلس.

وأوضحت الصحيفة أن الخلاف نشب بين أفراد في المنطقة "حول تربية كلاب وحيوانات أليفة، تطوّر إلى إطلاق نار، أُصيب جراءه بيضون والأيوبي، حيث جرى نقلهما إلى أحد مستشفيات المدينة للعلاج، لكن بيضون ما لبث أن توفى متأثرا بجروحه البالغة".

وأضافت الصحيفة أن أجواء من التوتر والغضب، سادت المنطقة بعد أنباء وفاة بيضون، "ما دفع عدداً من الشبّان إلى إضرام النيران في عدد من السيارات وبمصنع إسفنج معد لتصنيع الفرش يملكه مطلق النّار الذي فر إلى جهة مجهولة".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + صحيفة "الأخبار"