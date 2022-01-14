جدل حول اعتقال شخص في المسجد الأقصى للاشتباه بكونه مستوطنا (فيديو)

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين الجدل حول شخص تم اعتقاله اليوم الجمعة في المسجد الأقصى.

وذكرت مراسلة RT في القدس أن حراس المسجد الأقصى اعتقلوا شخصا للاشتباه بكونه مستوطنا تسلل إلى المسجد متنكرا بلباس عربي خلال صلاة الجمعة.

وأفادت المراسلة بأنه وأثناء خطبة الجمعة اشتبه حراس الأقصى به، وبعد اقتياده إلى غرفة الحرس والتحدث معه رفض إبراز أي وثيقة تثبت هويته فقام الحراس بإخراجه على الفور من المسجد.

وافتت مراسلتنا إلى أنه عندما طلب منه حراس الأقصى قراءة آيات من القرآن الكريم للتأكد إن كان مسلما أو لا، قال: "أنا بقرأ طلع البدر علينا!".

وأكدت أن الشخص الذي تم اعتقاله مسلم وتم التواصل مع نشطاء في البلدة القديمة لتحديد هويته.

وقال فادي عاصلة مدير أرشيف الخزائن إن الشخص المذكور يدعى مرتضى وهو باحث فرنسي من أصول باكستانية، وأنه مسلم وقدم إلى فلسطين عن طريق شراكة بحثية.

المصدر: RT