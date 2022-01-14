 
مباشر

جدل حول اعتقال شخص في المسجد الأقصى للاشتباه بكونه مستوطنا (فيديو)

أخبار العالم العربي

جدل حول اعتقال شخص في المسجد الأقصى للاشتباه بكونه مستوطنا (فيديو)
RT
مقطع فيديو يثير جدلا في فلسطين إثر اعتقال شخص في المسجد الأقصى
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s65e

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين الجدل حول شخص تم اعتقاله اليوم الجمعة في المسجد الأقصى.

وذكرت مراسلة RT في القدس أن حراس المسجد الأقصى اعتقلوا شخصا للاشتباه بكونه مستوطنا تسلل إلى المسجد متنكرا بلباس عربي خلال صلاة الجمعة.

وأفادت المراسلة بأنه وأثناء خطبة الجمعة اشتبه حراس الأقصى به، وبعد اقتياده إلى غرفة الحرس والتحدث معه رفض إبراز أي وثيقة تثبت هويته فقام الحراس بإخراجه على الفور من المسجد.

وافتت مراسلتنا إلى أنه عندما طلب منه حراس الأقصى قراءة آيات من القرآن الكريم للتأكد إن كان مسلما أو لا، قال: "أنا بقرأ طلع البدر علينا!".

وأكدت أن الشخص الذي تم اعتقاله مسلم وتم التواصل مع نشطاء في البلدة القديمة لتحديد هويته.

وقال فادي عاصلة مدير أرشيف الخزائن إن الشخص المذكور يدعى مرتضى وهو باحث فرنسي من أصول باكستانية، وأنه مسلم وقدم إلى فلسطين عن طريق شراكة بحثية.

جدل حول اعتقال شخص في المسجد الأقصى للاشتباه بكونه مستوطنا (فيديو)

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا