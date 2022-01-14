العراق.. قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعرض لمحاولة اغتيال في بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، الجمعة، بتعرض القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني والمتحدث باسم الحزب مهدي عبد الكريم الفيلي، إلى محاولة اغتيال فاشلة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن "مسلحين فتحوا النار على موكب القيادي عبد الكريم، على طريق قناة الجيش السريع شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "الهجوم لم يسفر عن إصابات".

وأفادت وسائل إعلام عراقية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، بتعرض مقر حزب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في بغداد لهجوم، فجر اليوم الجمعة.

ودان تحالف "العزم- تقدم"، استهداف مقرين له في العاصمة بغداد، مطالبا الحكومة وكل المؤسسات الأمنية بـ"موقف حازم رادع للجماعات التي تمارس أفعالا إرهابية تحت أغطية شتى".

المصدر: "السومرية نيوز"