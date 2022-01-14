الداخلية التونسية: توقيف 6 أشخاص بالعاصمة يوزعون أموالا على منحرفين للقيام بأعمال شغب وتخريب

أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم الجمعة، أن الجهات الأمنية "أوقفت 6 أشخاص بالعاصمة يوزعون أموالا على منحرفين للقيام بأعمال شغب وتخريب".

وأفادت إذاعة "موزاييك إف إم" بأن وزارة الداخلية أصدرت بيانا قالت فيه إن "الوحدات الأمنية تمكنت من حجز مبالغ مالية مجهولة المصدر لدى 6 أشخاص بحي التضامن، حيث تم ضبط شخصين على متن سيارة بحوزتهما 42 ألف دينار (مجهولة المصدر) كانا يعتزمان توزيعها على منحرفين بالجهة قصد القيام بأعمال شغب وتخريب يوم 14 يناير 2022".

وأضاف البيان "كما تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود، من ضبط 4 أشخاص بجهة ابن سينا بحوزتهم مبلغا ماليا قدره 94 ألف دينار (مجهولة المصدر) و2 "درون" وباستشارة النيابة العمومية اذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم".

وأشار البيان "أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم أن مصالحها قامت باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة عبر تركيز نقاط تفتيش ومراقبة وحواجز فاصلة مع تأمين الانسياب المروري للعربات والمرور العادي للمترجلين لضمان سلامة المواطنين وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة".

المصدر: إذاعة "موزاييك إف إم"