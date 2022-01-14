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تونس.. انتشار أمني كثيف قبيل تظاهرات مرتقبة تزامنا مع ذكرى 14 يناير

أخبار العالم العربي

تونس.. انتشار أمني كثيف قبيل تظاهرات مرتقبة تزامنا مع ذكرى 14 يناير
AFP
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تشهد شوارع العاصمة التونسية، انتشارا أمنيا وتعزيزات مكثقة تحسبا للمظاهرات المزمع تنظيمها اليوم في ذكرى 14 يناير.

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وانتشرت القوات التونسية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، والشوارع والأنهج المؤدية له، لتطبيق قرار منع التجمعات الصادر عن رئاسة الحكومة.

وكانت وزارة الداخلية قد دعت إلى ''عدم الانسياق وراء بعض الدعوات بمخالفة القرار الخاص بتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات للعموم بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة كافة المواطنين''.

ودعت عدة أطراف وأحزاب مناهضة للإجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهورية قيس سعيد، على رأسها حركة النهضة، بمناسبة ذكرى 14 يناير 2011، إلى "النزول إلى الشارع للتعبير عن رفضها لمسار 25 يوليو 2021 والقرارات المنبثقة عنه".

المصدر: قناة "نسمة"

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