مصر.. تحديد رسوم وضوابط العمرة في السعودية

أعلن الأمين العام لغرفة شركات السياحة ووكالات السفر في مصر أسامة عمارة، أنه ورد لقطاع الشركات خطاب من وزارة السياحة والآثار يفيد بالاستعدادات النهائية لبدء موسم العمرة الجديد.

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وجاء في نص الخطاب فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال موسم عمرة والت تبلغ 2000 جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونية مع الوكلاء السعوديين على البوابة و500 جنيه رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة.

3 - 500 جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة.

وأوضح الأمين العام لغرفة شركات السياحة ووكالات السفر، في الخطاب، أن تحصيل هذه الرسوم نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع الغير نقدي المشار إليه، حيث سيتم إيداع تلك المبالغ بالحساب المتواجد في الخطاب.

وسبق وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أسعار العمرة، ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بعد التواصل مع وزارة السياحة والآثار ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أسعار برامج العمرة للموسم الحالي تزامنًا مع الإعلان الرسمي لضوابط العمرة لهذا العام.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه لا صحة لتحديد أسعار برامج العمرة للموسم الحالي تزامنًا مع الإعلان الرسمي لضوابط العمرة لهذا العام، موضحةً أن الأسعار المتداولة لبرامج العمرة للموسم الحالي غير صادرة عن الوزارة.

المصدر: القاهرة 24