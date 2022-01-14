صحيفة عبرية: اجتماع إسرائيلي فلسطيني الأسبوع المقبل في إطار تعاون بيئي

أفادت صحيفة إسرائيلية، بأنه من المتوقع أن يجتمع رؤساء السلطات المحلية في فلسطين، يوم الأربعاء، مع ممثلي الإدارة المدنية الإسرائيلية، من أجل الاتفاق على "تعاون بيئي غير مألوف".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إسرائيل ستمول، في إطار التعاون، إنشاء نظام لجمع النفايات في 72 قرية فلسطينية صغيرة في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأشارت إلى أنه "إذا نجح المشروع الفريد كما هو مخطط له، فسيكسب الفلسطينيون بلدات خالية من النفايات، وسيستعيد مئات الآلاف القدرة على تنفس هواء نظيف خال من الحرائق والدخان الأسود والسام".

ويعيش حوالي 2 مليون من أصل 2.8 مليون من سكان الضفة الغربية، وفقا للإدارة المدنية، في مدن وبلدات يوجد بها نظام منظم للتخلص من النفايات، إنما تكمن المشكلة في القرى الصغيرة، تلك التي تعتمد إدارتها البلدية على لجنة لا تملك مصادر دخل وقدرة على تمويل نظام تخلص من النفايات.

وفي الأشهر الأخيرة جهزت الإدارة المدنية خطة لـ72 قرية، لا يتم فيها التخلص من النفايات في مناطق رام الله وطولكرم وقلقيلية، وأجرت حسابات خلصت فيها إلى أن مبلغ 25.7 مليون شيكل لثلاث سنوات سيكون كافيا لتشغيل مثل هذا النظام.

المصدر: TIME OF ISRAEL