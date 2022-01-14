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الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديو "لتدريب عناصر من حزب الله" على طائرات مسيرة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديو
الصورة من حساب أفيخاي أدرعي على "تويتر"
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نشر الجيش الإسرائيلي صورا وفيديو قال إنها التقطت لعناصر من "حزب الله" اللبناني أثناء تدريبات على استخدام الطائرات المسيرة لإطلاقها لجمع معلومات استخباراتية.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر" فيديو قال إنه "حصري" و"يظهر رصد قوات الجيش لعناصر حزب الله أثناء محاولتهم الفاشلة إطلاق مسيرة لجمع معلومات استخباراتية تجاه السيادة الإسرائيلية في الفترة الأخيرة".

كما نشر صورا قال إنها لـ" ناشط في حزب الله شارك في التدريب الذي نفذ حول كيفية استخدام المسيرات. وقد ضبطت هذه الصور في المسيرة التابعة لحزب الله الإرهابي والتي أسقطت في الأشهر الأخيرة بعد عبورها الحدود السيادية لإسرائيل".

وأضاف أدرعي: "في الأشهر الأخيرة، بدأت فرقة الجليل باعتماد تشكيلة خاصة ضد نشاطات حزب الله الإرهابي باستخدام المسيرات مما سجل ارتفاعا ملحوظا في عدد الطائرات المسيرة التي أسقطت".

المصدر: RT

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