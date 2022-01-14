المجتمع المدني والشباب والتنمية ومجالات أخرى في 8 قرارات هامة للسيسي

شهد حفل اختتام منتدى شباب العالم 2022 بشرم الشيخ، صدور 8 قرارات هامة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن دعم الشباب وتعزيز التنمية والمجتمع المدني نصت على التالي:

إقرأ المزيد

إعلان 2022 عاما للمجتمع المدني، بحيث تقوم إدارة المنتدى والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها لإنشاء حاضنة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الحكومة وإشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية.

تكليف إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بتكوين مجموعات شبابية من مصر والعالم، للمشاركة الفعالة فى تنظيم قمة المناخ العالمية COP27 بشرم الشيخ.

تكليف رئاسة الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إقليمى لمبادرات التنمية المصرية فى إطار المسئولية تجاه محيطنا.

تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج متخصصة للشباب العربى والأفريقى لتطوير قدراتهم فى التكنولوجيا وريادة الأعمال.

تكليف إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفاعلية دائمة لشباب مصر والعالم، على أن تُعرض نتائجها دوريا على كل مؤسسات الدولة.

تكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية بإطلاق حملة دولية قوامها شباب مصر والعالم للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية.

تكليف رئاسة الوزراء بالتنسيق مع مؤسسات الدولة بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية مصر لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميا.

المصدر: اليوم السابع