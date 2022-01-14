الصفدي لبلينكن: شراكتنا قوية ونتطلع إلى العمل معا لحل الأزمات الإقليمية

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال محادثات موسعة جرت في واشنطن أمس الخميس، متانة الشراكة التي تربط بلديهما والحرص على تعميقها.

وركزت المباحثات على مذكرة التفاهم الجديدة التي يعمل البلدان على توقيعها لتحل محل المذكرة السابقة التي ينتهي العمل بها نهاية سبتمبر المقبل، والتي أطرت الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة على مدى السنوات الأربع الماضية.

وتناولت المحادثات أيضا القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجهود حل الأزمة السورية، ودعم العراق، ومحاربة الإرهاب.

وأكد الصفدي خلال اللقاء تثمين الأردن للشراكة القوية وعلاقات الصداقة المتينة التي تربط البلدين، والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة، والذي وصل العام الماضي إلى مليار وستمائة وخمسين مليون دولار أمريكي، في مواجهة التحديات الاقتصادية ورفد المسيرة التنموية.

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وأكد الصفدي أهمية الدور الأمريكي في تفعيل العملية السلمية وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والدائم، وجهود حل الأزمة السورية، وفي مجال مكافحة الإرهاب.

وثمن الصفدي المواقف التي أعلنتها الولايات المتحدة حول دعم حل الدولتين، الذي أكد الصفدي أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، وحول عدم شرعية المستوطنات وضرورة وقف الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص التوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع، واستئناف دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأنروا).

وقال الصفدي: "شراكتنا قوية وصداقتنا متينة ونتطلع إلى استمرار العمل معا" لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

بدوره، أكد بلينكن تثمين بلاده الشراكة مع الأردن وقال "نحن شركاء حقيقيون من أجل السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها".

المصدر: "عمون"