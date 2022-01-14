مصر.. طالب ينتحر شنقا حزنا على وفاة والدته بكورونا

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة الأمنية عثرت يوم الأربعاء على جثة شاب مشنوقا في منزله بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب أقدم على الانتحار بشنق نفسه حزنا على وفاة والدته، التي لفظت أنفاسها الأخيرة منذ يومين متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية