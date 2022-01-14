 
مباشر

مصر.. طالب ينتحر شنقا حزنا على وفاة والدته بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر.. طالب ينتحر شنقا حزنا على وفاة والدته بكورونا
Gettyimages.ru
مصر.. طالب ينتحر شنقا حزنا على وفاة والدته بكورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s5yf

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة الأمنية عثرت يوم الأربعاء على جثة شاب مشنوقا في منزله بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب أقدم على الانتحار بشنق نفسه حزنا على وفاة والدته، التي لفظت أنفاسها الأخيرة منذ يومين متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا