إصابة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش بكورونا في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي

أعلن مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي إصابة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش بفيروس كورونا، ونقله إلى قسم علاج مرضى كورونا.

واتهمت عائلة أبو هواش إدارة المستشفى بالتقصير في تقديم العناية المخصصة له، ولاسيما بعد إضرابه عن الطعام الذي استمر 141 يوما وجرى نقله إلى المستشفى بعد إنهاء إضرابه قبل نحو 12 يوما.

وتابعت: "جاء ذلك بعد وضع هشام في غرفة مع عدد من المرضى وبدون عزله في غرفة لوحده رغم ضعف جسده وحالته الصحية الصعبة، ورغم أنه يعاني من جرثومة في الدم نقلت إليه اثناء تواجده فيما يسمى المراش العسكري".

وتطالب العائلة بتدخل سريع من قبل المنظمات الدولية من أجل نقل هشام إلى مستشفى في الضفة الغربية لتقديم العلاج المناسب له، وخصوصا أن "وضعه الصحي ما زال حرجا".

وحملت العائلة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياته، مشيرة إلى "مخطط للنيل من نجلها هشام".

المصدر: RT