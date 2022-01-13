الصدر يصف مستهدفي السفارة الأمريكية في بغداد بـ"مدعي المقاومة"
AFP Haidar HAMDANI
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وصف زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الجماعات التي استهدفت السفارة الأمريكية مساء اليوم، بـ"مدعي المقاومة".
وكتب على "تويتر": "هناك أطراف تدعي المقاومة، وتدعي ضرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، وقد أصابت المدنيين والأطفال والنساء وهدمت صروح العلم والتربية".
وأضاف: "لا ينبغي على الشعب أن تنطلي عليه مثل هذه الحركات، فهم يقومون بذلك، لأجل تأخير انسحاب القوات الأمريكية من العراق، لكي تبقى لهم ذريعة استعمال السلاح، ويبقى مصير الشعب بيدهم فلا وجود لهم من دون وجود المحتل".
January 13, 2022
المصدر: RT
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