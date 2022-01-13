واشنطن: مجمع السفارة الأمريكية في بغداد تعرض لهجوم إرهابي
AP Khalid Mohammed
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أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الخميس، تعرضها لهجوم "إرهابي" وفقا لما ذكرته في بيان صحفي.
وقالت سفارة واشنطن "تعرض مجمع السفارة الأمريكية مساء اليوم لهجوم من قبل مجاميع إرهابية تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية".
وأضافت: "لطالما قلنا إن هذه الأنواع من الهجمات المشينة هي اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية، بل على سيادة العراق نفسه".
المصدر: RT
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