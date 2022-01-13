سوريا.. قتيل وإصابات بانفجار عبوة ناسفة شمالي حلب (فيديو)

ذكرت وكالة أنباء "هاوار" مساء يوم الخميس أن انفجارا وقع في مركز مدينة إعزاز شمال غربي حلب واستهدف سيارة عسكرية تابعة للقوات التركية.

وقالت وسائل إعلام إن شخصا قتل فيما أصيب اثنان على الأقل في الانفجار، مشيرة إلى أن العبوة الناسفة زرعت في سيارة كانت متوقفة بالقرب من مكتب نقل محلي في المدينة الواقعة قرب الحدود‭ ‬التركية.

وقال مراسل تلفزيون سوريا إن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة "تكسي" انفجرت قرب مديرية المواصلات وسط مدينة اعزاز، ما أدّى إلى مقتل مدني وإصابةِ ثلاثةٍ آخرين.

وشهدت المدينة عدة تفجيرات في السنوات القليلة الماضية.

إلى ذلك، أفادت مصادر في عفرين بوقوع انفجار قوي بالقرب من دوار كاوا وسط مركز مدينة عفرين.

كما وقع انفجار مماثل في مركز مدينة الباب مساء الخميس.

ثلاث عمليات تفجير اليوم في #درع_الفرات الصباح عبوة في مدينة #اعزاز ووقوع 3 إصابات



ووقوع تفجيرين بنفس التوقيت الأول في #مدينة_الباب والثاني في مدينة #عفرين وكلاهم قالوا هو انتحاري فجر نفسه بحزام ولم يُقتل إلا حامل اللغم أو الحزام ووقوع ثلاث اصابات



الجدير بالذكر 👇👇👇 pic.twitter.com/dSpWwFRqlO — مزمجر الثورة السورية (@mzmgr941) January 13, 2022

المصدر: وسائل إعلام