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سوريا.. قتيل وإصابات بانفجار عبوة ناسفة شمالي حلب (فيديو)

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سوريا.. قتيل وإصابات بانفجار عبوة ناسفة شمالي حلب (فيديو)
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سوريا.. إصابات بانفجار عبوة ناسفة في مدينة أعزاز شمالي حلب
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ذكرت وكالة أنباء "هاوار" مساء يوم الخميس أن انفجارا وقع في مركز مدينة إعزاز شمال غربي حلب واستهدف سيارة عسكرية تابعة للقوات التركية.

وقالت وسائل إعلام إن شخصا قتل فيما أصيب اثنان على الأقل في الانفجار، مشيرة إلى أن العبوة الناسفة زرعت في سيارة كانت متوقفة بالقرب من مكتب نقل محلي في المدينة الواقعة قرب الحدود‭ ‬التركية.

وقال مراسل تلفزيون سوريا إن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة "تكسي" انفجرت قرب مديرية المواصلات وسط مدينة اعزاز، ما أدّى إلى مقتل مدني وإصابةِ ثلاثةٍ آخرين.

وشهدت المدينة عدة تفجيرات في السنوات القليلة الماضية.

إلى ذلك، أفادت مصادر في عفرين بوقوع انفجار قوي بالقرب من دوار كاوا وسط مركز مدينة عفرين.

كما وقع انفجار مماثل في مركز مدينة الباب مساء الخميس.

المصدر: وسائل إعلام

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