اللقطات الأولى للهجوم على المنطقة الخضراء في بغداد واستهداف السفارة الأمريكية (فيديو)

حصلت RT على مقطع فيديو مصور للحظة تفعيل منظومة الدفاع الجوي C-RAM في السفارة الأمريكية ببغداد.

ووفقا للفيديو، فإن المنظومة فعلت بعد تعرض السفارة إلى هجوم لم تعرف ملابساته بعد.

وحسب معلومات متضاربة من مصدرين أمنيين تحدثا لـRT، فإن الهجوم كان بطائرة مسيرة، أو بقصف بصواريخ "كاتيوشا".

وأشار مراسلنا إلى معلومات عن استهداف السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.

المصدر: RT