ملك هولندا يحجم عن استخدام عربة ملكية على خلفية استعمارية

استبعد الملك الهولندي استخدام "العربة الذهبية" للعائلة المالكة في الوقت الحالي على الأقل، والتي تحمل إحدى جوانبها لوحة تمجّد الماضي الاستعماري لهولندا.

وهذا الإعلان بمثابة اعتراف بالنقاش المحتدم حول العربة الذهبية، حيث تستعد هولندا للتعامل مع الجوانب المظلمة من تاريخها كقوة عظمى استعمارية في القرن السابع عشر، بما في ذلك التجار الهولنديون الذين جنوا ثروات هائلة من تجارة العبيد.

De Koning licht zijn besluit over het gebruik van de Gouden Koets toe in een videoboodschap. https://t.co/AwBgqtGikvpic.twitter.com/w7iCLbQVNV — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) January 13, 2022

وقال الملك ويليم ألكساندر في مقطع مصور: "لن تتمكن العربة الذهبية من السير مجددا إلا عندما تكون هولندا جاهزة وهذا غير ممكن في الوقت الراهنط.

وأضاف: "لا جدوى من إدانة واستبعاد ما حدث من منظور عصرنا. إن مجرد حظر القطع والرموز التاريخية ليس حلا بالتأكيد. وبدلا من ذلك، هناك حاجة لتضافر الجهود التي تعمق روابطنا.. جهد يوحدنا بدلا من أن يفرقنا".



تجدر الإشارة إلى أن أحد جوانب العربة مزين برسمة تسمى "تحية من المستعمرات" وتُظهر السود والآسيويين، أحدهم راكع، والآخر يعرض سلعا لشابة بيضاء جالسة ترمز إلى هولندا.

وتعرض العربة حاليا في متحف بأمستردام بعد عملية ترميم طويلة. واستخدمت في السابق لنقل الملوك الهولنديين عبر شوارع لاهاي لافتتاح للبرلمان في شهر سبتمبر من كل عام.

المصدر: أ ب