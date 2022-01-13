 
مباشر

العراق.. السيول تجتاح إقليم كردستان والسلطات تحذر (فيديو)

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s5v9

تعرضت بعض مناطق إقليم كردستان العراق خلال الساعات الماضية لموجة سيول بعد أيام على هطول كثيف للأمطار.

وذكر مراسلنا في العراق أن مدنا في إقليم كردستان بما فيها العاصمة أربيل غرقت بمياه الأمطار التي هطلت بشكل كبير خلال اليومين الماضيين.

من جهتها، قالت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في كردستان: "بعد زيادة تأثير الموجة التي ضربت الإقليم فإن الأمطار ستستمر بالهطول بغزارة في معظم المناطق".

وحذرت المديرية من "مخاطر ارتفاع مناسيب المياه في حدود المحافظات ومراكزها"، وتوقعت "استمرار موجة الأمطار لغاية يوم الاثنين من المقبل".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا