العراق.. السيول تجتاح إقليم كردستان والسلطات تحذر (فيديو)

تعرضت بعض مناطق إقليم كردستان العراق خلال الساعات الماضية لموجة سيول بعد أيام على هطول كثيف للأمطار.

وذكر مراسلنا في العراق أن مدنا في إقليم كردستان بما فيها العاصمة أربيل غرقت بمياه الأمطار التي هطلت بشكل كبير خلال اليومين الماضيين.

من جهتها، قالت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في كردستان: "بعد زيادة تأثير الموجة التي ضربت الإقليم فإن الأمطار ستستمر بالهطول بغزارة في معظم المناطق".

وحذرت المديرية من "مخاطر ارتفاع مناسيب المياه في حدود المحافظات ومراكزها"، وتوقعت "استمرار موجة الأمطار لغاية يوم الاثنين من المقبل".

المصدر: RT