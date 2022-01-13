الكويت.. إخلاء سبيل ضابطين في قضية "التعذيب في غرفة تبريد"

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل ضابطين متهمين بتعذيب ضابط في جهاز أمن الدولة، وذلك بعد احتجازهما لأقل من 24 ساعة.

وقالت الصحيفة إن النيابة العامة الكويتية قررت إخلاء سبيل ضابطين (عقيد ومقدم)، بكفالة قدرها ألف دينار لكل منهما، وذلك قبل أن تمضي 24 ساعة على احتجازهما مساء أمس في قضية تعذيب ضابط داخل جهاز أمن الدولة.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن "النيابة لا تزال تواصل تحقيقاتها في القضية، وقد يتم استدعاء الضابطين أو آخرين في أي وقت للتحقيق مرة أخرى".

وكان 4 ضباط برتب مختلفة أوقفوا في إطار تحقيق في قضية تعذيب ضابط بوزارة الداخلية عبر وضعه في "غرفة تبريد" من قبل أفراد في جهاز "أمن الدولة" في الكويت.

المصدر: "القبس"