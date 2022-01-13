لبنان.. القاضية عون تحدد موعدا جديدا للتحقيق مع حاكم مصرف لبنان وتمنعه من السفر

أفادت مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" عبر المحامي حسن بزي بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يمثل أمام النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون.

وحضر وكيله وأعلن تقدمه بطلب لرد القاضية عون عن النظر بملف التحقيق، وأن القاضية عون قررت دعوة سلامة إلى جلسة جديدة ثانية حددتها الثلاثاء المقبل.

وكانت القاضية عون فتحت تحقيقا جديدا مع الحاكم بناء على معلومات وردت في مقابلة صحفية مع المدير العام السابق لوزارة المال ألان بيفاني أعقبها تقديم "مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام" بشكوى ضد سلامة.

وأعلنت مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" أنها تقدمت بواسطة عدد كبير من محامي دائرتها القانونية بشكوى مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم جديدة تتعلق باختلاس وتبديد المال العام على منافع شخصية والإثراء غير المشروع وغسيل وتبييض الأموال.

وأشارت المجموعة إلى أنه "تبعا لهذه الشكوى المعززة بعشرات المستندات والأدلة، أصدرت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وبناء للطلب، قرارا قضائيا جريئا هو الأول من نوعه بحق الحاكم المدعى عليه قضى بمنعه من السفر بتاتا خارج الأراضي اللبنانية لضرورات قضائية ستحدد إجراءاتها تباعا، وقد تم تنفيذ القرار المنوه عنه بإبلاغه أصولا من جانب المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية